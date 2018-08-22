Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (163)

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал представитель ведомства журналистам.

По его словам, силовики выпустили по территории ДНР 11 мин калибрами 120 и 82 миллиметров, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа и стрелковое оружие.