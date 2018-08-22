В Мумбаи при пожаре в высотном здании погибли два человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, не менее 14 получили ранения в результате пожара, который произошел в среду утром в одном из многоэтажных зданий на юге экономической столицы Индии — Мумбаи, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов города.

"Пока нам известно о двух погибших и 14 раненых", — заявил собеседник агентства.

Пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания в районе Парел примерно в 8.32 по местному времени (6.02 мск). В общей сложности на месте задействованы 14 пожарных машин. Ранее сообщалось, что часть людей, которые оказались блокированы на верхних этажах здания, смогли выбраться на крышу. Они были спасены при помощи строительного крана.

Причина пожара до сих пора остается неизвестна.