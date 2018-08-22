На Гавайях отменили занятия в школах из-за урагана "Лэйн"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Все школы на острове Гавайи в Тихом океане закроются в среду из-за приближения урагана "Лэйн", сообщил департамент образования одноименного американского штата.

"Все школы и офисы департамента образования штата, расположенные на острове Гавайи и в округе Мауи, будут закрыты в среду, 22 августа, до дальнейших распоряжений в ожидании опасных штормовых условий, связанных с ураганом "Лэйн", — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте департамента.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что ураган "Лэйн" сформировался в Тихом океане. По последним данным, он усилился до пятой категории. Как сообщается метеорологическая служба, центр урана расположен примерно в 860 километрах от столицы штата города Гонолулу.