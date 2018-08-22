В Аргентине сожгли кокаин, изъятый в совместной с Россией спецоперации

Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (69)

Аргентинские полицейские вскрывают пакеты с кокаином, предназначавшимся для контрабанды в Россию. Архивное фото

Аргентинские полицейские вскрывают пакеты с кокаином, предназначавшимся для контрабанды в Россию. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов принял участие в сожжении кокаина, который был изъят во время российско-аргентинской спецоперации, сообщает посольство России в Аргентине.

Ранее в ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

"21 августа сего года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентинской Республике Дмитрий Валерьевич Феоктистов принял участие в мероприятии по сожжению кокаина, изъятого во время проведения российско-аргентинской совместной спецоперации, в крематории на кладбище Чакарита", — говорится в сообщении.

📹[AHORA] 📍 Desde Cementerio de la Chacarita #CABA quema de los 389 kilos de cocaína secuestrados en febrero en el "Operativo 12 Reinas” ▶️ https://t.co/vgprYXHAF5 pic.twitter.com/TsWl1kpmuC — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 21 августа 2018 г.

​Отмечается, что в мероприятии участвовали также министр безопасности Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители правоохранительных и силовых ведомств Аргентины.

Согласно сообщению, Феоктистов высказался за дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества в сфере противодействия незаконному производству и обороту наркотиков. Подчеркивалась важность укрепления взаимодействия в духе стратегического партнерства между странами в борьбе с другими новыми вызовами и угрозами, включая международный терроризм и транснациональную организованную преступность.

📹#CABA | 📍Cementerio de la #Chacarita.

✅ Quema de 3⃣8⃣9⃣kilos de cocaína incautados en el "Operativo 12 Reinas" 👑. Cada uno de los "ladrillos" con estupefaciente son incinerados para su destrucción. pic.twitter.com/ubAbmXmSbW — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 21 августа 2018 г.

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