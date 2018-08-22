Китайская делегация отправилась в Вашингтон на торговые переговоры

ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости. Делегация КНР во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем в среду направилась в Вашингтон на переговоры с США по торговым противоречиям, сообщает Центральное телевидение Китая.

Примечательно, что переговоры пройдут 22 и 23 августа, так как в четверг вступают в силу взаимные пошлины США и КНР по второму списку товаров объемом 16 миллиардов долларов для каждой из сторон.

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты двухдневной встречи в Вашингтоне. Он выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут на основе равенства и доверия прийти к взаимовыгодному решению, которое бы удовлетворяло обе стороны.

Ранее минкоммерции КНР сообщило, что делегация из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем и чиновники США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом во второй половине августа проведут в США переговоры по торговым вопросам между двумя сторонами.

Заместитель директора института по исследованиям Америки и Океании Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Чжоу Ми, комментируя РИА Новости планируемые переговоры Китая и США, выразил надежду, что "они смогут принести больше хороших новостей для рынка, снизить уровень неопределенности, обеспечат поддержку для хрупкого процесса восстановления мировой экономики и глобальной торговли".

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.

Ранее в этом месяце издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников обеих стран сообщило, что власти Китая и США готовят дорожную карту торговых переговоров, кульминацией которых станет встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в ноябре.