ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Двое из пяти моряков российского судна "Палладий", находящегося в порту южнокорейского города Пусана, сможет выехать на родину уже на следующей неделе, приобретя билеты домой за свой счет, сообщил РИА Новости консул Генерального консульства Российской Федерации в Пусане Роман Быков по итогам своей поездки на судно в среду.

"Сегодня я был на судне, разговаривал с экипажем и капитаном. Два человека из пяти выразили готовность приобрести билеты и уехать за свой счет. Мы окажем им поддержку по оформлению соответствующих документов. Но сейчас из-за приближения тайфуна судно уходит на штормовку на двое суток и вернется в пятницу. В понедельник я планирую вновь посетить судно. Думаю, в течение следующей недели будет возможен их отъезд", — сказал дипломат.

В то же время Быков отметил, что пока вопрос с остальными тремя членами экипажа остается открытым — судовладелец настаивает на том, что у него нет денег на оплату билетов. Моряки рассчитывают, что ситуация может измениться после того, как дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (РПСМ), куда они обратились в понедельник, подаст заявление в Приморскую транспортную прокуратуру.

"Судно снабжается водой и продовольствием и готово к штормовке в течение двух суток", — отметил дипломат.

В понедельник судно посетят и представители Международной федерации транспортных рабочих (ITF).

Ранее председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что организация получила обращение от пяти моряков с российского судна "Палладий", находящегося в Пусане. Суть обращения сводится к тому, что у пяти членов экипажа закончились контракты два месяца назад, они неоднократно обращались к владельцу — компании "Дальтранс" во Владивостоке — для того, чтобы списаться с судна, но судовладелец под всякими предлогами не производит этого списания. Он также отметил, что морякам выплатили не всю зарплату. Профсоюз подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу.

Судно было задержано в Пусане из-за долгов по зарплате морякам. Расходы на приобретение билетов, согласно законодательству, должен нести судовладелец. Однако в данном случае судовладелец заявляет, что у него нет на это средств.