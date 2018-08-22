Южная Корея готовится к надвигающемуся тайфуну

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи заявила в среду, что в стране начал функционировать центр кризисного управления из-за надвигающегося сильного тайфуна, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление президентской администрации.

По данным государственного метеорологического управления Кореи, тайфун Soulik должен достичь Южной Кореи в начале четверга. По данным ведомства, тайфун впервые за шесть лет пройдет по территории самого полуострова.

Как сообщает агентство, ранее президент страны Мун Чжэ Ин призвал принять все возможные меры, чтобы минимизировать жертвы и последствия от надвигающегося тайфуна.

Центр кризисного управления возглавляет главный советник по безопасности президента и глава управления национальной безопасности Чон Ый Ён. Сам президент получает отчеты о текущей ситуации в режиме реального времени.