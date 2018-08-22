Южная Корея готовится к надвигающемуся тайфуну

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи заявила в среду, что в стране начал функционировать центр кризисного управления из-за надвигающегося сильного тайфуна, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление президентской администрации.
Как сообщает агентство, ранее президент страны Мун Чжэ Ин призвал принять все возможные меры, чтобы минимизировать жертвы и последствия от надвигающегося тайфуна.
Центр кризисного управления возглавляет главный советник по безопасности президента и глава управления национальной безопасности Чон Ый Ён. Сам президент получает отчеты о текущей ситуации в режиме реального времени.