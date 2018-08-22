Представитель Вексельберга заявил, что у бизнесмена нет счетов на Кипре‍

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. У бизнесмена Виктора Вексельберга нет личных банковских счетов на Кипре, заявил РИА Новости представитель компании "Ренова" Андрей Шторх.

По его словам, аффилированные структуры каких-либо значительных денежных средств в кипрских банках не имели ни до введения американских санкций, ни позже.

Минфин США во вторник заявило, что банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены после того, как Вашингтон ввел санкции против бизнесменов и их компаний.

Ведомство сообщило, что в мае власти Кипра поручили банкам страны "устранить определенные риски незаконного финансирования со стороны офшорных компаний".

В начале апреля США ввели новые санкции в отношении России. В "черный список" (SDN-лист), в частности, были внесены Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Также под санкциями оказались Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, а также Сулейман Керимов и Кирилл Шамалов.

Добавление в санкционный список означает блокировку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.