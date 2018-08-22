Экс-президент Аргентины Киршнер согласилась на обыски в ее домах

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер согласилась на проведение обысков в ее домах в рамках расследования по делу о коррупции, сообщается на сайте экс-президента.

"Я попросила председателя моего блока на рабочей парламентской встрече, запланированной на сегодня, сообщить остальным главам блоков, что в связи с обстоятельствами я не имею ничего против того, чтобы сенат одобрил запрос (судьи Клаудио) Бонадио", — заявила Киршнер,

Она отметила в заявлении, что сенат должен гарантировать, что обыски нужны только для доказательств в рамках расследования, а "не для того, чтобы получить фотографии или видео внутреннего убранства моих домов", которые в дальнейшем могут быть распространены в СМИ.

Ранее федеральный судья обратился с запросом в парламент Аргентины, чтобы провести обыски в трех домах Киршнер, которая стала сенатором в 2017 году, в рамках антикоррупционного расследования.

На прошлой неделе Киршнер потребовала аннулировать открытое против нее дело о взятках и отстранить от расследования судью Клаудио Бонадио и прокурора Карлоса Сторнелли, которые занимаются расследованием досье.

В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur.

Киршнер и другие высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.