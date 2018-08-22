В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с Индией

ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Глава министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что его визит в Индию направлен на углубление контактов и сотрудничества двух стран в области безопасности и военной сфере, говорится в заявлении оборонного ведомства Китая.

"Дружба Индии и Китая имеет долгую историю, под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество стали основным направлением в отношениях вооруженных сил двух стран", — заявил Вэй Фэнхэ.

Он подчеркнул, что его "нынешний визит направлен на продвижение дальнейшей реализации важного консенсуса двух лидеров, углубление сотрудничества и контактов в области безопасности и военной сфере, создание механизма укрепления взаимного доверия, должен стимулировать развитие новых отношений между вооруженными силами двух стран".

По его словам, поездка также важна для обеспечения мира и спокойствия в приграничной зоне.

Моди в свою очередь отметил, что Индия и Китай имеют тысячелетнюю историю дружбы и широкий круг общих интересов, страны "должны прикладывать совместные усилия, поддерживать друг друга, заботиться о взаимной выгоде, еще больше укреплять контакты и сотрудничество вооруженных сил двух стран, вместе оберегать стабильность на границе".

Во время визита Вэй Фэнхэ также должен провести встречу со своим индийским коллегой.

Отношения Индии и Китая в оборонной сфере в основном касаются приграничных вопросов. Последний пример конфликта между двумя странами вспыхнул летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам — горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР.

В конце августа после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.