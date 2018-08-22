В Венесуэле из-за землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что пять последних этажей двухсотметрового недостроенного небоскреба в Каракасе, известного как Башня Давида, накренились на 25% после землетрясения магнитудой по разным данным от 6,3 до 7,0, сообщает телеканал NTN24.
Произошедшее в Венесуэле землетрясение ощущалось по всей стране, в том числе в Каракасе, тряслись целые здания. На видеозаписях очевидцев видно, что стены домов после землетрясения покрылись огромными трещинами и частично обвалились.
La Torre David de #Caracas #Venezuela se inclinó luego de terremoto de 7.7#TeamMAO pic.twitter.com/b2ypAScSH2— Mov. Anonymous Osama (@anonosamavzla) 22 августа 2018 г.
Строительство Башни Давида началось в 1990 году.