Facebook не нашел новых аккаунтов из России, "нацеленных на американцев"

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Американская компания Facebook не обнаружила новых аккаунтов и страниц, имеющих отношение к России, которые бы были рассчитаны на аудиторию в США.

Во вторник Facebook сообщила, что в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила 650 страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.

"Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США ранее определило как российские военные разведывательные службы. Это не имеет отношения к деятельности, которую мы обнаружили в Иране. Хотя некоторых из тех плохих деятелей мы удалили за кибератаки перед выборами 2016 в США, (их) последняя активность сосредоточена на политике в Сирии и на Украине… На сегодняшний день мы не обнаружили, что деятельность этих аккаунтов нацелена на США", — заключили в Facebook.

Число таких страниц в компании не уточнили.

Ранее американская корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые попытки хакеров, связанных с Россией, повлиять на выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре. По данным Microsoft, "группа, тесно связанная с российским правительством", Strontium (Fancy Bear, APT28) создавала веб-страницы и URL-адреса, которые имитировали сайты Международного республиканского института, в совет директоров которого входят шесть республиканских сенаторов и кандидат в американский парламент, а также Института Хадсона.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

В апреле основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям", которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.