Facebook удалил страницы, связанные с Россией и Ираном

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Американская компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.

"Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов за согласованные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности имеет происхождение в Иране, а часть – в России", — говорится в заявлении компании.

По ее словам, "иранские" и "российские" аккаунты не были связаны между собой, но "использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают".

"Мы запрещаем такое поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они заводят на Facebook", — объяснили в компании.

Были удалены 652 "иранских" аккаунта, которые были нацелены на аудиторию на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании, говорится в сообщении.

"Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США ранее определило как российские военные разведывательные службы. Это не имеет отношения к деятельности, которую мы обнаружили в Иране", — добавили в компании.

В свою очередь в другой американской компании Twitter заявили, что удалили более 280 аккаунтов из Ирана.

"Работая с нашими коллегами по отрасли, сегодня мы приостановили 284 учетных записей из Twitter, которые занимались скоординированными манипуляциями. Исходя из нашего анализа, многие из этих аккаунтов имели происхождение из Ирана", — сообщили в компании.

Ранее Facebook и Twitter не раз подвергались критике со стороны законодателей США за то, что они якобы предпринимают недостаточные усилия по борьбе с "российским влиянием" в своих сетях.

По данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, через эти сети связанные с российскими властями лица и компании пытались повлиять на выборы в 2016 году, но повлиять на результаты голосования не смогли.

Глава нацразведки США Дэн Коутс в свою очередь заявлял, что Россия пытается повлиять и на предстоящие в ноябре 2018 года выборы в конгресс. Вскоре после этого Facebook сообщила о зафиксированных попытках оказания политического влияния в преддверии выборов. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными, и предлагает США сотрудничество в сфере кибербезопасности, от которого в Вашингтоне отказываются.