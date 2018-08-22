МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины инициировать расследование по делу о возможной госизмене президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook.

По его словам, суд вынес такое решение 14 августа, а генпрокуратура должна будет начать расследование в отношении не только президента Украины, но и начальника Генштаба Виктора Муженко, бывшего министра обороны Валерия Гелетея, экс-командующего военной операцией в Донбассе Петра Литвина, а также главного прокурора Анатолия Матиоса.

По данным Куприя, расследование будет начато по ряду статей уголовного кодекса Украины, в частности, госизмена, дезертирство, бездействие военной власти, сокрытие преступлений и другим.

"Виновные должны ответить за военный парад в августе 2014 года, когда необходимая солдатам техника не спасала их жизни, а использовалась для пиара и показухи", — подчеркнул депутат.

В ходе боев в Донбассе в августе 2014 года подразделения украинских силовиков попали в окружение под Иловайском, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры, погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен, а потери армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).