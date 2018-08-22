Землетрясение в Венесуэле местами привело к обрушению стен

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Произошедшее в Венесуэле землетрясение ощущалось по всей стране, в том числе в Каракасе, тряслись целые здания, очевидцы публикуют видео в социальных сетях.
Как видно на записях, толчки продолжались несколько десятков секунд, двигались целые дома, в окнах в такт дрожали стекла, на парковках тряслись машины.
Множество людей вышли на улицы.
Стены домов после землетрясения покрылись огромными трещинами и частично обвалились.
TERREMOTO EN VENEZUELA | Así se sintió el fuerte temblor en Maturin, Edo. Monagas, Venezuela. Muchos salieron corriendo aterrorizados para la calle. pic.twitter.com/4PpgPMIh3J— Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 21 августа 2018 г.
Глава МВД Венесуэлы Нестор Луис Ревероль в Twitter призвал сограждан сохранять спокойствие.