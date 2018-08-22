ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Согласившийся на сделку со следствием бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил под присягой, что платил двум женщинам за молчание по указанию своего клиента, заявил его юрист Лэнни Дэвис.

"Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на (президентские) выборы. Если эти платежи были преступлением Майкла Коэна, то почему они не были преступлением Дональда Трампа?" — написал Дэвис в Twitter.

В свою очередь, нынешний адвокат Трампа Руди Джулиани в специальном заявлении во вторник отметил, что обвинения в адрес Коэна не содержат никаких обвинений в адрес действующего президента США.

"Ясно, что, как отметил прокурор, действия господина Коэна отражают историю лжи и нечестности в течение значительного периода времени", — говорится в заявлении Джулиани.

Суть скандала

Ранее представитель прокуратуры Нью-Йорка сообщил журналистам, что Коэн во вторник признался, что пытался заставить "хранить молчание" двух женщин, располагавших информацией, которая бы могла "повлиять на кандидата в 2016 году". Никаких имен не называлось, но ранее широко обсуждались выплаты Коэна женщинам, обвинявшим Трампа в супружеской неверности. Действующий президент всячески пытался дистанцироваться от этого и говорил, что не знал о таких выплатах.

ФБР в апреле провело обыски в офисе и дома у Коэна, оказавшегося под подозрением ведомства. Сотрудники конфисковали документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) и Карен Макдугал, которые утверждали, что в прошлом состояли с Трампом в отношениях.

Также, по данным СМИ, Коэн тайно сделал аудиозапись разговора с Трампом, где они обсуждали якобы выплаты Макдугал за ее молчание. Беседа проходила за два месяца до президентских выборов. Адвокаты Коэна обнаружили запись среди конфискованных у него материалов и отправили ее адвокатам Трампа.

На записи Трамп обсуждает с Коэном некие выплаты. О платеже Коэн и Трамп говорят в конце записи продолжительностью около трех минут. Трамп произносит плохо слышимую фразу, которую две стороны трактуют по-разному. Противники говорят, что он просит заплатить наличными, а адвокаты президента утверждают, что он как раз сказал не платить наличными. В ответ на это Коэн несколько раз говорит "нет" и начинает фразу, которую Трамп обрывает словом "Чек". На этом запись прекращается, и звучат слова другого разговора.