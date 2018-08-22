США ввели очередные санкции против российских граждан, компаний и судов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США ввели новые санкции против России. Как сообщил минфин, под ограничения попали ряд физических лиц, судов, компаний.

В списке "киберсанкций" появились две новые фамилии — Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения. Как поясняется, они связаны с компанией "Дайвтехносервис", которая уже находится под санкциями.

Также в список по этому основанию внесли петербургскую Vela-Marine ("Вела-Марин") и зарегистрированную в Словакии Lacno S.R.O.

Кроме того, США добавили в список санкций, связанных с КНДР, владивостокские Gudzon Shipping ("Судоходная компания Гудзон") и Primorye Maritime Logistics ("Приморская морская логистическая компания"), а также шесть судов под российским флагом — "Бэлла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", "Патриот" и "Севастополь". Все они являются собственностью "Гудзона", как указано на ее сайте.

Как пояснило ведомство, эти суда участвовали в поставках очищенных нефтепродуктов, которые якобы в открытом море перекачивались с российских на северокорейские суда.

Предполагается, суда перевозили грузы для северокорейского банка, внесенного в список санкций ООН, а суда КНДР, на которые закачивались нефтепродукты, также входят в список ооновских ограничительных мер.

Санкции США

Соединенные Штаты ввели против России большое количество санкций под различными предлогами. Часть этих мер накладывается по распоряжению президента и он вправе их снять.

Однако остальные были применены на основании принятого конгрессом закона "О противодействии противникам Америки через санкции", и их отменить без согласия законодательного органа нельзя. К ним относятся санкции против граждан и компаний, которые якобы "причастны к кибератакам против США".

Кроме того, восьмого августа администрация США анонсировала новые санкции в отношении Москвы из-за "дела Скрипалей". Ожидается, что первый пакет санкций вступит в силу 22 августа. Это касается ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

В Вашингтоне заявляют, что США продолжат вводить санкции против России, если "Москва не изменит свое поведение".