Вице-президент Венесуэлы назвал необходимый срок для нормализации экономики

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами считает, что для нормализации экономики страны после денежной реформы потребуется 90 дней, сообщается в заявлении на сайте правительства Венесуэлы.

"Он считает, что национальный рынок начнет нормализовываться через 90 дней", — отмечается в заявлении. "Мы движемся в здоровой экономике", — заявил Эль-Айссами.

Эль-Айссами отметил, что экономическая реформа — сложный процесс, так как правительство пытается "преобразовать экономическую модель в реальную, а не спекулятивную".

Вице-президент заявил, что "мы говорим об увеличении зарплаты всему экономически продуктивному населению на 100 процентов". По его словам, исполнительная власть будет нести ответственность за увеличение зарплаты, которое вступит в силу с сентября.

Эль-Айссами добавил, что "процесс денежной перестройки позитивно продвигается к трансформации экономики Венесуэлы после проведения встречи с представителями частного сектора экономики", отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник правительство объявило о проведении деноминации, в стране вводится в оборот новая валюта – суверенный боливар заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции, а с купюр исчезнут пять нулей. По словам Мадуро, с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. Новый боливар будет привязан к "петро", и Центральный банк начнет публиковать официальные цифры этой привязки каждый день.

Также Мадуро объявил об увеличении сразу в 60 раз минимальной зарплаты, которая теперь составит 1800 деноминированных боливаров, или половину стоимости одного "петро".

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

При этом ряд экспертов выражают сомнения в эффективности деноминации боливара в нынешних сложных экономических условиях, в которых оказалась Венесуэла, в частности, с учетом продолжающейся гиперинфляции.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов. При этом стоимость доллара на "черном" рынке достигла почти 6 миллионов старых боливаров (60 суверенных боливаров).

При этом власти Венесуэлы заявили о либерализации доллара и отмене действовавших многие годы ограничений на оборот валюты. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес уже сообщил о планах открытия 300 обменных пунктов по всей стране, где люди смогут свободно обменивать валюту по близкому к рыночному курсу, основанному на аукционной стоимости доллара и стоимости "петро".