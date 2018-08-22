Трамп назвал "позорным" приговор экс-главе своего избирательного штаба

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник прокомментировал обвинительный приговор экс-главе своего избирательного штаба Полу Манафорту, которого суд присяжных признал виновным в финансовых преступлениях.

После четырех дней обсуждения присяжные признали Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения: в двух из девяти пунктов по банковскому мошенничеству, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному из четырех пунктов по уклонению от декларирования иностранных счетов. Обвинения против Манафорта выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

"Это (расследование в отношении Манафорта – ред.) началось как поиск "сговора с Россией". Это абсолютно не имеет к этому никакого отношения. Это охота на ведьм и это позор", — сказал Трамп журналистам в штате Западная Виргиния.

При этом президент подчеркнул, что "россияне никак не были связаны с нашей (избирательной) кампанией".

Слова президента транслировали американские телеканалы.

Трамп добавил, что ему жаль Манафорта, который "работал на (экс-президента США) Рональда Рейгана и многих людей".

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.