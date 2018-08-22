На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Венесуэлы в штате Сукре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы во вторник в 21.31 по времени UTC (в 00.31 среды мск). Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров.

Впоследствии EMSC понизило магнитуду землетрясения до 7,0, а показатели глубины увеличил до 113 километров. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составляет 7,3.

По данным издания Ultimas Noticias, толчки ощущались в городах Каракас, Гуаренас, Гуатире, Тачира и других.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.