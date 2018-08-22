Парламент Венесуэлы выступил против экономических мер правительства

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы выступает против экономических мер, объявленных президентом Николасом Мадуро, сообщается в заявлении парламента в Twitter.

"Национальная ассамблея в ходе внеочередной сессии приняла соглашение, отвергающее комплекс приводящих к голоду экономических мер, объявленных Николасом Мадуро, и призывает народ к борьбе за национальные политические изменения", — сообщается в заявлении.

Ранее в понедельник правительство объявило о проведении деноминации, в стране вводится в оборот новая валюта – суверенный боливар заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции, а с купюр исчезнут пять нулей. По словам Мадуро, с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. Новый боливар будет привязан к "петро", и Центральный банк начнет публиковать официальные цифры этой привязки каждый день.

Также Мадуро объявил об увеличении сразу в 60 раз минимальной зарплаты, которая теперь составит 1800 деноминированных боливаров, или половину стоимости одного "петро".

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

При этом ряд экспертов выражают сомнения в эффективности деноминации боливара в нынешних сложных экономических условиях, в которых оказалась Венесуэла, в частности, с учетом продолжающейся гиперинфляции.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов. При этом стоимость доллара на "черном" рынке достигла почти 6 миллионов старых боливаров (60 суверенных боливаров).

При этом власти Венесуэлы заявили о либерализации доллара и отмене действовавших многие годы ограничений на оборот валюты. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес уже сообщил о планах открытия 300 обменных пунктов по всей стране, где люди смогут свободно обменивать валюту по близкому к рыночному курсу, основанному на аукционной стоимости доллара и стоимости "петро".