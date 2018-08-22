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"Не впадать в траур". США ввели новые санкции, что дальше?

(обновлено: 08:07 22.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в ВашингтонеБелый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Вашингтон утвердил очередной пакет санкций против России под предлогом обвинений в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. На сей раз ограничивается экспорт высокотехнологичной продукции. Ущерб невелик: несколько сотен миллионов долларов. Но это только начало. 

Чем "накажут" на этот раз

Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
В ГД прокомментировали возможные санкции США против "Северного потока — 2"
Объясняя свои действия, Белый дом ссылается на закон 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием".

Никаких доказательств причастности Кремля к отравлению Скрипалей нет. Однако в Вашингтоне сочли, что закон допускает санкции на основании одних только подозрений.

© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военные в городе Гиллингеме во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Британские военные в городе Гиллингеме во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

 

Принятые меры предполагают запрет на экспорт в Россию любых товаров, связанных с национальной безопасностью. Обама уже вводил ограничения в этой сфере. Теперь их расширят: с 22 августа к списку добавляются электронные устройства, а также их компоненты, используемые в авиационной отрасли. Запрещается экспорт газовых турбин. Единственное исключение сделано для изделий, необходимых для обслуживания Международной космической станции.

Запрет касается практически всей американской высокотехнологичной продукции. Раньше такие поставки допускались по особому разрешению властей, отныне это уже невозможно.

Сильно ли испугались в Москве

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Опрос показал, сколько американцев поддерживают санкции против России
Кремль заявляет о полной непричастности к покушению на Скрипалей, требуя от Великобритании провести совместное расследование этого инцидента.

Однако Лондон не идет на сотрудничество и отказывает Москве в доступе к критически важной информации.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, США наносят ущерб всей международной торговле. Пока неясно, последуют ли ответные меры. Песков уточнил, что Москва намерена дождаться обнародования всех санкций, часть которых вводится в ноябре. Только после этого будет принято решение об ответе.

Несмотря ни на что, Москва стремится улучшить отношения с Вашингтоном и вывести их "из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся". "Однако никто не собирается впадать в какой-то траур, в случае если мы не встретим взаимности на этот счет от Вашингтона", — подчеркнул Песков.

© REUTERS / Brian SnyderКепка с надписью "Make America Great Again" у здания Белого дома в Вашингтоне
© REUTERS / Brian Snyder
Кепка с надписью "Make America Great Again" у здания Белого дома в Вашингтоне

Как не запутаться в санкциях 

Люди на лестнице Мемориала Линкольна в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог: американцы понимают, что санкции на Россию не действуют
Спустя три месяца, если Москва "не предоставит гарантий неиспользования в дальнейшем химического оружия и не согласится на допуск международных инспекторов на свои военные объекты, где предположительно производятся отравляющие вещества", Вашингтон добавит следующий пакет санкций. Юридически это тоже оправдывается законом "О контроле над химическим и биологическим оружием". И только от администрации Трампа зависит, насколько масштабными будут очередные ограничения.

Вашингтон может запретить кредитовать Москву, летать в США лайнерам российских авиакомпаний и понизить уровень либо приостановить дипломатические отношения.

Запрет кредитования не нанесет экономике особого вреда, поскольку пересекается с уже действующими санкциями. Ограничение авиасообщения означает убытки для национального авиаперевозчика.

Двадцатого августа стало известно о законопроекте американских сенаторов Криса Ван Холлена и Марко Рубио, предложивших санкции против активов энергетических компаний и госдолга России. Ранее Минфин США предостерегал от этой идеи как потенциально опасной для глобальных рынков.

В Кремле отмечают, что в Вашингтоне до сих пор не определились с характером новых санкций. "США уже сами путаются в своих проектах", — прокомментировал Песков.

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