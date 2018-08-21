Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб за "советскую оккупацию"

ТАЛЛИН, 21 авг — РИА Новости. Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию", говорится в заявлении двух министров, распространенном во вторник пресс-службой министерства юстиции Эстонии.

Правительства Эстонии и Латвии во вторник провели в здании Национальной библиотеки в Риге первое совместное заседание, посвященное столетию обоих государств. В подписанном после заседания правительств заявлении сообщается, что оба государства придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства в Эстонии и Латвии.

"В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза", — говорится в сообщении эстонского минюста.

Министр Рейнсалу ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права. Министр Разначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть предприняты по этой проблеме на уровне ООН.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб, якобы нанесенный в период так называемой "советской оккупации". Министр добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Эстонии.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. Ранее МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.

По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.

Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.