На Украине полицейский сбил девочку и женщину на пешеходном переходе

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Сотрудник полиции, управляя личным автомобилем Daewoo Lanos, сбил женщину и девочку на пешеходном переходе в Сумах, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, пострадавшие 14-летняя девочка и 29-летняя женщина госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении ведомства.

Начальник областного управления Нацполиции Николай Лушпиенко сообщил, что полицейский задержан и направлен на медосмотр на наличие в крови алкоголя, проводится служебное расследование. "Мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако он был восстановлен в должности решением суда. Служебное расследование по этому поводу уже проводит управление кадрового обеспечения ГУНП области", — приводит слова Лушпиенко пресс-служба.