Королева Британии выразила соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета Вторая направила личное послание с соболезнованиями в связи со смертью бывшего генсека ООН Кофи Аннана его вдове Нане, говорится в официальном Twitter британской королевской семьи.

Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В его Twitter появилось заявление семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

"Королева направила личное послание с соболезнованиями от своего имени и от имени герцога Эдинбургского Нане Аннан, вдове скончавшегося генсека ООН Кофи Аннана… В 2007 году королева возвела Аннана в титул почетного рыцаря Большого креста ордена святых Михаила и Георгия", — говорится в Twitter королевской семьи.