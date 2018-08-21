МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Компания "В.Ф. Танкер", которая владеет судном "Механик Погодин", сообщила, что украинские власти назвали официальные причины для задержания корабля.

"Формальный повод был все-таки найден — финансирование строительства судна в 2011 году осуществляла лизинговая компания "ВЭБ-Лизинг". Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) "Механик Погодин" находится на балансе судовладельца — компании "В.Ф. Танкер", не входящей в санкционные списки", — отмечается в сообщении на сайте компании.

При этом также подчеркивается, что для снятия претензий с судна компания переоформила остатки финансирования лизингодателя "ВЭБ-Лизинг" на себя.

Судовладелец также отметил, что задержание танкера противоречит Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста кораблей и Кодекса торгового мореплавания Украины.

Задержание танкера

Танкер "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту задержали в порту Херсона 10 августа. В компании заявили, что после задержания команда судна, состоящая из российских граждан, трижды предотвратила попытки "инспекций" украинской стороны подняться на борт. Отмечается, что люди, якобы прибывшие с проверкой, не смогли предоставить документы, подтверждающие их полномочия.

Заместитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что танкер может быть заблокирован в порту на три года. Он также рассказал, что украинские силовики могут предпринять попытку штурма судна.

В Совете Федерации задержание танкера назвали "игрой с огнем". Сенатор Франц Клинцевич заявил, что, если в ближайшее время "Механик Погодин" не получит возможность выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой. По его словам, украинские власти ведут себя как "закоренелые уголовники" и пытаются взять российское руководство "на понт". Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, в свою очередь, назвал задержание "Механика Погодина" безумием.