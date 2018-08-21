Российское посольство оценило расследование случаев отравления в Британии

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости, Мария Табак. Закрытость расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери не идет на пользу ни британцам, ни репутации Великобритании в мире, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

"Поскольку расследование произошедшего в Эймсбери не затрагивает российских граждан, посольство пристально не отслеживает судьбу якобы отравленного британца Чарли Роули. Однако эта тема, безусловно, находится в нашем поле зрения в связи с тем, что СМИ Великобритании активно проводят линию на непонятную нам увязку инцидентов в Солсбери и Эймсбери", — сказал представитель посольства.

Он отметил, что общественность располагает скудной информацией о случившемся в Эймсбери, в том числе о методах лечения Роули и Стерджес.

"Одновременно нам представляются весьма странными предпринимаемые в ходе расследования меры, которые не приближают, а отдаляют от установления истины по инциденту в Эймсбери. Речь, в частности, идет о кремировании погибшей Дон Стерджес, что исключает любую возможность дальнейших следственных действий в случае возникновения новых обстоятельств дела, которые потребуют дополнительного анализа для установления причины смерти британской гражданки", — сказал он.

"Вновь хотели бы подчеркнуть, что атмосфера закрытости и нетранспарентности, в которой проходит расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, не идет на пользу ни британской общественности, ни международному имиджу официального Лондона", — подчеркнул представитель дипмиссии.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.