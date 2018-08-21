Украина обвинила Россию в задержке более 150 иностранных судов

МОСКВА, 21 авг —РИА Новости. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян обвинил Россию в задержке более 150 иностранных судов у Керченского пролива. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала "112 Украина".

"У меня нет точных данных, но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты", — сказал Слободян.

По его словам, российские пограничники продолжают осмотр судов, которые идут курсом в Азовское море. Из-за этого суда задерживаются на несколько дней. Он добавил, что следующие в российские порты корабли якобы проходят через пролив практически без задержек.

При этом Слободян связал решение этой "проблемы" с крымским вопросом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей республики и свыше 95 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.