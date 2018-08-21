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США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов

(обновлено: 21:09 21.08.2018)
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© AFP 2018 / Mladen Antonov Министерство финансов США в ВашингтонеМинистерство финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mladen Antonov

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вашингтон заморозил российские активы в стране на сотни миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении заместителя главы американского Минфина Сигал Манделькер.

Именно она ответственна за антироссийские санкции.

Документ появился незадолго до ее отчета в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.

Президент США Дональд Трамп. архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Также Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию.

По ограничительные меры попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по Северной Корее две российские компании и шесть судов. Под санкционным давлением оказались компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь", все они ходят под флагом России.

Расхождения в оценке эффективности санкций

В американском министерстве финансов заявили, что США продолжат вводить антироссийские санкции, если "Москва не изменит свое поведение". При этом в ведомстве считают эффект от ограничительных мер заметным.

"Хотя злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что авантюризм России оказался без сомнения ограничен осознанием того, что мы можем, применяя широкий спектр наших полномочий, причинить еще больше проблем, которые России придется понести в экономике", — отметила заместитель министра финансов.

Дональд Трамп во время интервью агентству Рейтер. 20 августа 2018
© REUTERS / Leah Millis
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По ее словам, влияние санкций ощущается далеко за пределами оказавшихся в списке юридических и физических лиц.

Она подчеркнула, что последовавшая за санкциями геополитическая напряженность повысила уровень неопределенности и снизила сумму местных и иностранных частных инвестиций в Россию. Чиновник завила, что с 2013 года общие иностранные прямые инвестиции снизились более чем на 5%, а прямые инвестиции из США — на 80%.

Ранее американские официальные лица, напротив, признавали, что политику России посредством санкций изменить не удалось.

Готовы ввести новые санкции

В то же время помощник госсекретаря Эшли Форд заявил, что США готовы к введению санкций против России за "вмешательство" в будущие выборы 2018 года.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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"Мы ясно говорим, что будут последствия, и болезненные, если они (Россия) будут вести себя подобным неприемлемым образом", — сказал Форд на слушаниях в сенате.

В свою очередь, замминистра внутренней безопасности Кристофер Кребс подтвердил, что США рассматривают выборы как "потенциальную цель российских киберопераций".

После победы Дональда Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва эти обвинения опровергает.

На промежуточных выборах в ноябре 2018 года будут переизбраны полный состав палаты представителей, треть сената и ряд губернаторов США.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Viacheslav Abaimov
Ну как вам теперь "наши американские партнёры"?
Не купить ли нам ещё их долларов?
Не вложить ли нам ещё в их облигации Русских "лишних" денег???
Не поблагодарить ли нам Минфин и Центробанк России за следование рекомендациям МВФ???
20:43
21.08.2018
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александр
Макдональдс, Пепси, Кока кола! Этот список можно долго продолжать! Главное признать недействительным передачу брэнда Нива!!! И соответствено заморозить все, что имеет отношение к америке!!!!!
20:45
21.08.2018
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