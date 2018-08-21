Во Фландрии самый романтичный замок разместил "вакансию мечты"

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Знаменитый замок Гаасбек, получивший название "самого романтичного замка" Фландрии в Бельгии, разместил вакансию хранителя, который, в случае трудоустройства, получит возможность бесплатно проживать в старинном здании-музее с богатейшей историей, сообщил РИА Новости во вторник представитель секретариата музея.

"Мы ищем нового хранителя музея, вакансия действительно размещена властями фламандского региона. С деталями вы можете ознакомиться на соответствующем ресурсе", — сказала сотрудница секретариата музейного комплекса.

Согласно требованиям вакансии, размещенной фламандскими властями, смотритель будет отвечать за охрану здания, его техническое обслуживание, решение текущих хозяйственных вопросов, осмотр помещений в ночное время. При этом рабочий день длится с 17.30 до 8.30. Предоставляется трехнедельный отпуск. Одной из обязанностей также является кормить павлинов в парке при замке.

Большой зарплаты музей не обещает, но предоставит понравившемуся соискателю в бесплатное пользование помещение из трех комнат. По информации фламандской прессы, недостатка в соискателях не наблюдается. Крайний срок подачи резюме – 9 сентября.

Предшественник нынешнего замка был построен в 13-м веке на линии обороны Брюсселя, к юго-западу от города. На протяжении последующих столетий замок неоднократно разрушался и перестраивался. Позднее он превратился из стратегической крепости в летнюю резиденцию и загородную усадьбу. Замок принадлежал разным дворянским родам, граф Эгмонд Ламораль был одним из самых известных владельцев. В конце 18-го века замок стал собственностью итальянской аристократической семьи Арконати Висконти. Замок Гаасбек также был местом встречи ученых и художников.

К концу 19-го века маркиза Висконти – последняя владелица — решила перестроить замок. Она создала в нем музей, чтобы выставить свою огромную коллекцию произведений искусства. В интерьере замка был использован стиль неоренессанс. В 1921 году маркиза подарила замок бельгийскому государству. Замок окружен живописными садами и каскадом прудов.