В МИД ответили на обвинения Microsoft в атаках "российских хакеров"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москва сделает выводы в связи с заявлением Microsoft о том, что якобы "русские хакеры" пытались вмешаться в промежуточные выборы в США. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

Ранее американская корпорация сообщила, что обнаружила новые попытки хакеров, связанных с Россией, повлиять на выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре. По информации Microsoft, "группа, тесно связанная с российским правительством", Strontium (Fancy Bear, APT28) создавала веб-страницы и URL-адреса, которые имитировали сайты Международного республиканского института, в совет директоров которого входят шесть республиканских сенаторов и кандидат в американский парламент, а также Института Хадсона.

"При всем желании невозможно предметно комментировать заявления, сделанные без приведения хотя бы каких-то доказательств и явно рассчитанные на максимальный политический и публичный "вау-эффект", — сказано в комментарии.

Доказательств нет

"Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон "охоте на ведьм". Видимо, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Это их выбор. Нам же придется сделать необходимые выводы", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что Москва уже давно предлагает заняться конкретным делом. В частности, речь идет об организации встречи двусторонней рабочей группы по кибербезопасности, "где подобные проблемы и должны, собственно, обсуждаться с участием специалистов России и США", подчеркнули в МИД.

"Видимо, американские коллеги не хотят предъявлять какие-либо доказательства "российского электронного вмешательства", которые якобы имеются у них в наличии, чтобы не опозориться. Их просто нет и быть не может. Тем не менее, мы готовы к таким контактам, к нормализации диалога профессионалов", — сказано в комментарии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление компании Microsoft, во вторник сказал, что сообщения о якобы имеющихся попытках вмешательства России в выборы в США не подкрепляются какими бы то ни было основаниями, отношение у Кремля к ним соответственное.

Русскоязычную группу Fancy Bear подозревают в серии кибератак в последние годы на государственные, информационные, военные и другие структуры ряда стран. Наиболее известным стало обвинение во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. При этом ряд компаний в сфере компьютерной безопасности, а также СМИ и спецслужбы США утверждали, что хакеры действовали по заданию российских властей. Никаких доказательств последнего представлено не было. В Москве категорически отвергают подобные обвинения, называя их безосновательными.