В Евросоюзе призвали договориться о "разводе" с Британией

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу и Великобритании необходимо договориться об условиях "развода" существенно раньше конца текущего года, чтобы эти договоренности успели пройти необходимую ратификацию в ЕС и стране, сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.

"(Необходимо — ред.) иметь решение по соглашению об отделении и политической декларации (о структуре будущих отношений — ред.) задолго до конца года", — сказал он.

Барнье отметил, что это может быть и не октябрь, о котором говорилось ранее, но начало ноября, но не намного позднее этого срока.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.