Актриса Азия Ардженто отрицает связь с несовершеннолетним

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Активистка движения против сексуальных домогательств "Me Too", итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто отрицает сексуальную связь с несовершеннолетним актером, которому, как сообщалось ранее, она предположительно заплатила 380 тысяч долларов за молчание, передает агентство ANSA.

Ардженто в октябре 2017 года одна из первых обвинила известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, положив начало волне аналогичных разоблачений в сфере шоу-бизнеса и политики. Однако, как сообщили СМИ, всего через несколько месяцев после обвинений в адрес Вайнштейна Ардженто договорилась выплатить крупную сумму, чтобы урегулировать претензии актера Джимми Беннетта.

Юноша утверждал, что был совращен актрисой в 2013 году в отеле в Калифорнии, когда ему было всего 17 лет (минимальный возраст согласия в Калифорнии — 18 лет). Самой Ардженто было на тот момент 37 лет. Защита Беннетта утверждает, что домогательства Ардженто травмировали юного актера, создав угрозу его психическому здоровью и помешав работе.

"Я отвергаю и отрицаю то, что написано в материале New York Times, который сейчас циркулирует в международных СМИ. Я глубоко шокирована и поражена новостью, которая является абсолютной неправдой. У меня никогда не было сексуальных отношений с Беннеттом", — заявила актриса.

Ардженто добавила, что у нее "нет иного выбора, кроме как защищать себя любым способом".

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017–2018 годах на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.