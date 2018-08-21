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В Германии предложили создать аналог SWIFT

(обновлено: 19:41 21.08.2018)
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© AFP 2018 / Jaques ColletШтаб-квартира компании SWIFT в Брюсселе, Бельгия. Архивное фотоШтаб-квартира компании SWIFT в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AFP 2018 / Jaques Collet

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюзу необходимо создать независимый аналог американской системы передачи информации о платежах SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пошлина или пошли на… США и ЕС вышли на грань торговой войны
"В этой ситуации имеет стратегическое значение, чтобы мы ясно сказали Вашингтону: мы хотим сотрудничать. Но мы не позволим действовать через наши головы нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения", — заявил Маас в статье для издания Handelsblatt.

Министр считает, что с помощью создания независимых от США платежных каналов — Европейского валютного фонда и аналога системы SWIFT — удастся усилить европейскую автономность.

По его словам, действующий договор лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку.

Масс заявил, что Европа попытается сгладить последствия от мышления, которое мерит успех количеством сэкономленных денег.

Претензии к Ирану

"Действующий договор лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку", — добавил Маас.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/08/2018/5b7c2d259a79473f8b0e6f31Претензии к Ирану

В мае Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, которого достигла шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иран обвинил США в подготовке государственного переворота

Кроме того, он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных. Таким образом, страны, которые ведут с Тегераном бизнес, также оказываются под давлением.

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, усиление санкций против Ирана нацелено на предотвращение финансирования терроризма.

"Мы получили сделку с Ираном в наследство от предыдущей администрации. Она нас не устраивала, поскольку ограничивала наши дипломатические возможности по предотвращению угроз от этой страны. Поэтому президент принял решение, чтобы выйти из этой сделки <…> Усиление санкционного давления на Иран связано с тем, что мы стремимся предотвратить получение его бюджетом денег для дальнейшего финансирования терроризма", — заявил он.

Полет нормальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Полет нормальный

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