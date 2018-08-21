Меладзе объяснил решение получить гражданство Грузии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Валерий Меладзе подтвердил сообщения СМИ о том, что попросил грузинское гражданство.

"Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии", — пояснил он радиостанции "Говорит Москва".

Накануне стало известно, что певец, который родился в Батуми, решил использовать новые поправки в законодательстве Грузии, которые дают возможность уроженцам страны вновь получить гражданство. Артист обратился по этому вопросу в Министерство юстиции.

Меладзе рассказал, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между Тбилиси и Москвой не существовало границ. Но потом они появились, и он захотел стереть их "хотя бы для себя".

"Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором", — добавил артист.

Певец уверен, что получение еще одного гражданства "не наносит никому морального ущерба".

У Меладзе также есть звание народного артиста Чеченской республики, которое он получил в 2008 году.

"Очень практичный человек"

Певец Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" заявил, что не считает предосудительным желание Меладзе получить грузинское гражданство.

При этом музыкант подчеркнул, что Меладзе не намерен отказываться от российского гражданства.

"Если бы у меня была такая возможность, я бы имел гражданство всех стран. Почему нет? Если я гражданин России, почему мне не быть дополнительно гражданином еще десяти-пятнадцати стран, куда я с удовольствием езжу по каким-то делам? Это очень удобно: если у вас там есть друзья, дела или родственники, то не придется оформлять кучу документов", — отметил Лоза.

Он также назвал Меладзе очень практичным человеком и заявил, что осуждать его за подобное решение глупо.

На прошлой неделе вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", согласно которому бывшие граждане Грузии смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны. Для этого бывшие граждане Грузии должны обратиться в Агентство развития государственных сервисов до 31 декабря 2020 года.