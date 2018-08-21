Сербия ожидает поставки десятка Ми-17, Ми-34 и Ми-35 из России через год

БЕЛГРАД, 21 авг — РИА Новости. Сербия ожидает поставки десятка различных военных вертолетов российского производства в течение года с небольшим, сообщил во вторник президент страны Александр Вучич.

Днем во вторник на военном аэродроме Батайница под Белградом состоялась презентация двух модернизированных МиГ-29 из шести, переданных Россией Сербии в октябре 2017 года. На презентации модернизированных истребителей на военном аэродроме под Белградом во вторник наряду с Вучичем присутствовал посол России Александр Чепурин.

Сербский президент сообщил, что восемь из полученных от России и имеющихся у Сербии собственных четырех МиГов полетят на большом параде в честь освобождения Белграда в ноябре и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за помощь в укреплении Сербии.

"В период от 12 до 14 месяцев мы получим оплаченные семь вертолетов Ми-34 и Ми-35, это лучшие боевые вертолеты… Это удивительные машины, которые проделывают огромную работу, и берем еще три, модели Ми-17, так называемые "чертовы колесницы", — заявил президент Сербии.

Он добавил, что планируется и показательное участие российских вертолетов в параде в день освобождения Белграда в начале ноября.

Сербский лидер ранее заявлял, что помимо двух вертолетов Ми-17, полученных Сербией от РФ в июне 2016 года, ведутся переговоры о поставке еще трех машин этой модификации, а также четырех Ми-35.