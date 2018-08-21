В Индонезии арестовали дайвера после катания на акуле

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Индонезии мужчину арестовали после попытки прокатиться на акуле, пишет Daily Mail.

Во время занятий дайвингом в заливе Чендравасих местный бизнесмен вместе друзьями попытался оседлать китовую акулу, которая плавала рядом. На видео, которое попало в Сеть, можно заметить, как мужчина лежит на спине рыбы, а его друзья держатся за ее плавники.

В Индонезии китовые акулы находятся под охраной. Дайверам запрещено прикасаться к животным, поскольку их очень легко поранить. Для человека эти рыбы опасности не представляют.

Действия дайверов вызвали бурю негодования у индонезийских зоозащитников, что не осталось без внимания властей. Как заявил министр морских дел и рыболовства Индонезии, мужчину уже арестовали.