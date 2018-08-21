Россия сожалеет, что талибы* отказались от предложенного Кабулом перемирия

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москва сожалеет, что талибы* отказались от предложенного правительством Афганистана прекращения огня, заявили во вторник в МИД РФ.

"Положительно оцениваем выдвинутую 20 августа инициативу президента Исламской Республики Афганистан (Ашрафа) Гани об объявлении временного перемирия с Движением талибов* (ДТ) в связи с мусульманским праздником "Курбан-байрам" на период до 19 ноября. Отмечаем, что данное предложение не распространяется на международные террористические группировки, прежде всего ИГИЛ*", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"В этой связи фактический отказ талибов* от предложенного правительством Афганистана прекращения огня вызывает лишь сожаление и означает, что усилия международного сообщества по продвижению мирного процесса в Афганистане должны быть обязательно продолжены", — отметили в МИД РФ.

* Террористическая организация, запрещенная в России