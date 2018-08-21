США расширили санкции против России

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. США расширили антироссийские санкции, под ограничения попали ряд судов, компаний и физических лиц, сообщило министерство финансов США

Так, список киберсанкций пополнили два россиянина и две компании — петербургская компания Vela-Marine LTD и словацкая фирма Lacno S.R.O.

По ограничения попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь", все они ходят под флагом России.

В Минфине заявили, что США продолжат вводить санкции против России, если "Москва не изменит свое поведение".

Об ограничениях объявили незадолго до выступления в конгрессе ответственной за санкции в Минфине Сигал Манделкер, которая отчитывается в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.