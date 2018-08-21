В МИД назвали цель предстоящей встречи по Афганистану

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. На консультации по Афганистану, которые пройдут в Москве 4 сентября, приглашены 12 государств, в том числе США, сообщает МИД РФ.

Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, Московский формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

МИД РФ заявляет, что главная задача Московского формата – содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.

"Нынешняя московская встреча будет второй по счету в подобном формате. В отличие от предыдущей она пройдет под совместным председательством российской и афганской сторон. Как и на первую встречу, приглашение направлено 12 государствам, включая США", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса Движения талибов* в Дохе.

"Целью предстоящей встречи является содействие сближению позиций правительства Афганистана и Движения талибов* по запуску прямого межафганского диалога о мире", — сказано в комментарии.

*Террористическая организация, запрещенная в России