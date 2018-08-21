Фигурант дела о "покушении" на Бабченко намерен сотрудничать со следствием

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости. Подозреваемый в организации "покушения" на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман намерен сотрудничать со следствием, заявил во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения", — заявил Луценко на брифинге.

По его словам, подозреваемый своими показаниями "фактически подтвердил версию следствия". Луценко также заявил, что Герман "прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и объяснял, как ими распоряжаться на территории Украины".

В начале августа суд в Киеве продлил срок ареста предпринимателю Герману до 23 сентября.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.