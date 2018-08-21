В Брюсселе почтили память жертв терроризма

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Память погибших при терактах почтили во вторник в Брюсселе в рамках международного дня памяти жертв терроризма, который был учрежден ООН в 2017 году, передает корреспондент РИА Новости.
Он возложили цветы и венки к стеле в память жертв терактов, установленной в "европейском" квартале Брюсселя.
Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.