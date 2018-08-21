Лавров рассказал об участниках встречи в Москве по Афганистану

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Правительство Афганистана и представители движения "Талибан"* планируют принять участие во встрече московского формата в начале сентября в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"На заседание были приглашены и представители афганского руководства, и представители движения "Талибан"*. Первые реакции позитивные, они планируют принять участие в этой встрече. Надеюсь, что она будет продуктивной", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Встреча, в ходе которой будут обсуждаться, как сообщалось ранее, перспективы перемирия талибов* и Кабула, пройдет 4 сентября.

* Террористическая организация, запрещенная в России