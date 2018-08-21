МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия готова обменять экипаж "Норда" на украинских моряков, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"И на сегодняшний день я прошу Людмилу Леонидовну (Денисову — ред.) получить у своих властей разрешение на пересечение границы нашими рыбаками с судна "Норд". Со стороны российской нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского судна, потому что они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле", — отметила омбудсмен.

По ее словам, моряки уже дали показания и как свидетели "свою функцию выполнили".

Задержание судов

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. Все десять членов экипажа имеют российский паспорт, но Киев считает их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминируются "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. Против капитана, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.