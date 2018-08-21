Жена Ярошенко ждет разрешения на встречу с мужем

ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Жена летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме "Форт-Дикси", рассказала РИА Новости, что прилетела в Нью-Йорк вместе с дочерью и ждет, когда ей назначат свидание с мужем.

Ранее сообщалось, что жена летчика Константина Ярошенко, осужденного в США в 2011 году, собиралась лететь к мужу в тюрьму вместе с дочерью 20 августа. Виктория Ярошенко ранее сообщала, что супруг жаловался на боли в животе и зубах, на то, что ему не оказывается медпомощь.

Виктория Ярошенко рассказала РИА Новости, что она вместе с дочерью уже в Нью-Йорке, их встретили сотрудники российского посольства.

"Когда я увижу мужа, не знаю. В тюрьме еще не были. О свидании обещали сообщить", — уточнила Ярошенко.

По ее словам, квартира, которую предоставили через МИД России за разумную плату, "нормальная", и в ближайшее время им с дочерью предстоит акклиматизироваться на новом месте.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.