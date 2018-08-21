В Австралии умер "русский Тарзан" Михаил Фоменко, 60 лет проживший в лесу

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Отшельник Михаил Фоменко, также известный как "русский Тарзан", скончался в Австралии на 89-м году жизни, пишет Daily Mail.

Фоменко считался (никаких документальных свидетельств тому нет) сыном грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко. В 1930-х годах семья бежала от советской власти в Японию, а затем в Австралию.

В Сиднее Михаил начал заниматься легкой атлетикой и даже попал в состав сборной на Олимпиаде 1956 года, однако затем покинул родных и уехал на север Австралии. Более 60 лет он жил в лесу, за это время чуть не умер от голода, был арестован за бродяжничество и направлен в психиатрическую больницу, прошел лечение электрошоком, однако неизменно возвращался в джунгли.

Последние годы Фоменко провел в доме престарелых в городе Бабинда.