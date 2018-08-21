Депортированный из США Яков Палий отправится в дом престарелых, пишут СМИ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий, которого депортировали из США в Германию, будет помещен в дом престарелых, пишет таблоид Bild.

Как сообщает таблоид, 95-летний Палий вылетел в понедельник вечером из аэропорта Тетерборо, во вторник утром его самолет приземлился в Дюссельдорфе. Оттуда на санитарном транспорте его доставят в дом престарелых, располагающийся в районе Варендорф, недалеко от города Мюнстер.

Яков Палий, являющийся выходцем из Украины, иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое нацистское прошлое, говорится в заявлении минюста. Отмечается, что он соврал властям, что до 1944 года работал на ферме своего отца в родном городе, а потом на немецкой фабрике. В 2000-х стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники в Польше и таким образом несет ответственность за массовое убийство шести тысяч еврейских мужчин, женщин и детей 3 ноября 1943 года.

Федеральный судья США в 2003 году отозвал гражданство Палия, а годом спустя был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.