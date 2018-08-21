Москалькова обратилась в Совет Европы, ОБСЕ и ООН из-за дела Бутиной

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генсеку Совета Европы, в ОБСЕ и к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой освободить находящуюся под стражей в США россиянку Марию Бутину, но не видит позитивных шагов.

"Я со своей стороны лично разговаривала с послом США, встречалась, в том числе, по этому вопросу и просила его довести озабоченность всей нашей общественности и мое лично по этой ситуации и по возможности поддержать мое ходатайство о замене ей меры пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — сказала Москалькова в ходе пресс-конференции о защите прав российских граждан за рубежом на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" во вторник.

"К сожалению, мы не видим сегодня позитивных шагов в этом направлении, со своей стороны я обратилась практически во все международные организации — и к Генеральному секретарю СЕ.,.. в ОБСЕ, к генеральному верховному комиссару ООН по правам человека по вопросу о замене меры пресечения", — добавила она.