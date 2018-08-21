Трамп заявил, что не планировал закрыть Обаме доступ к данным разведки

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что никогда не планировал закрыть экс-президенту страны Бараку Обаме доступ к данным разведки.

Ранее издание New Yorker сообщало, что в прошлом году некоторые советники президента предлагали Трампу предпринять столь кардинальные меры, но бывший советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер отговорил Трампа от данного решения.

"Фейковые новости, которых так много (на этот раз — усталый New Yorker), распространяют ложную информацию, что я собирался предпринять чрезвычайные меры, закрывающие президенту Обаме доступ к разведывательным сводкам. Никогда не обсуждал и не думал об этом",- написал Трамп в Twitter.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретным материалам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что Трамп также "рассматривает возможность действий" в отношении других экс-руководителей разведки и ФБР, среди которых экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер и бывший глава ФБР Джеймс Коми, которые резко критиковали его.