Италия обвинила Евросоюз в невыполнении обязательств по приему мигрантов

РИМ, 21 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини обвинил страны ЕС в невыполнении обязательств по приему мигрантов в связи с острой ситуацией, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который в понедельник вечером доставил в сицилийский порт Катания 177 беженцев из стран Северной Африки.
После этого Diciotti пятеро суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима. Однако глава МВД категорически отказался дать разрешение на высадку мигрантов на итальянской территории. Салвини потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено в рамках реального сотрудничества на европейском уровне. В воскресенье МИД Италии официально обратился в Европейскую комиссию с просьбой принять неотложные меры для разрешения ситуации вокруг Diciotti "в соответствии с принципами разделения между государствами-членами ЕС, согласованными в июне 2018 года на Европейском совете в отношении миграционных потоков".
Во вторник Салвини заявил, что страны ЕС не выполняют принятые на себя обязательства по приему мигрантов, спасенных в Средиземном море. В качестве примера он привел аналогичную ситуацию, сложившуюся в середине июня. Тогда корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как их согласились принять шесть стран ЕС.
Кроме того, вице-премьер Италии призвал ЕС заняться расследованием поведения властей Мальты в отношении мигрантов. Он сослался в этой связи на свидетельства самих беженцев, которые рассказали, что мальтийские моряки сопровождают их к итальянским территориальным водам и там бросают на произвол судьбы. Ранее Салвини пригрозил в случае непринятия конкретного решения со стороны ЕС отправить находящихся на борту Diciotti мигрантов обратно в Ливию.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В начале августа премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что всего за два месяца деятельности его кабинета количество высадок мигрантов в Италии снизилось на 80-85%.